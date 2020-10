Déze budgetwinkel verkoopt een adventskalender voor je kat

Wie zegt dat katten geen kerst vieren? Precies, niemand! Verras daarom jouw huisdier in december met een leuke (en lekkere) adventskalender.

Het duurt nog even voordat het kerst is, maar de voorpret is vaak net zo leuk! Een goede reden om naar Action te gaan, want deze budgetwinkel verkoopt adventskalenders speciaal voor viervoeters. Zo kun je samen met je huisdier aftellen naar de gezelligste periode van het jaar.

Adventskalender

Een adventskalender is een aftelkalender voor kerstmis. Deze kalender bestaat (meestal) uit 24 vakjes of luikjes met daarin een klein cadeautje. Je opent de eerste op 1 december en de laatste op 24 december, want dan begint de feestperiode.