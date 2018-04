Bij deze budgetwinkel kun je deze zomer eindelijk ook zonnebrand kopen

Zonnebrandcrème moet in de zomer eigenlijk altijd in je tas zitten, maar wanneer je dagelijks zonnebrand gebruikt kunnen de kosten flink oplopen. Het is dus altijd fijn nieuws als een budgetwinkel zonnebrandcrème in de schappen legt.

Het is budgetwinkel Action die hun assortiment gaat uitbreiden met zonnebrandcrème. Onder de naam ‘Zenova’ brengen ze verschillende producten op de markt: sprays, zonnemelk, producten voor het gezicht, producten voor kinderen en aftersun. Alle producten zijn dermatologisch getest, waterresistent en rijk aan vitamine E. Speciaal voor de gevoelige huid is er een zonnemelk zonder parfum en met een milde conservering. De zonnebrandbescherming van Zenova is verkrijgbaar bij alle Action-filialen en de prijzen variëren tussen € 1,49 en € 4,95.



Beeld: ANP.