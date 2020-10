Het OMT raadt buitenlandse reizen in de kerstvakantie af

Hecht of juist niet: de band tussen moeder & dochter is een bijzondere. Wat gebeurt er als je de tijd neemt voor een goed gesprek? Elke week praten een dochter en haar moeder over oud zeer en nieuw verdriet, over grote vreugde en dierbare momenten.

Deze week spreken we Joosje en Jantien. Joosje (39) is getrouwd met Joost, ze hebben geen kinderen. Jantien (58) is bewust ongehuwd moeder en heeft twee honden.

Dochter Joosje: "Lieve mam, allereerst dank dat je me op de wereld hebt gezet met je eigenzinnige en onafhankelijke geest."

Mo