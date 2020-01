Burgemeester roept op zijn dorp niet te bezoeken: "Blijf alsjeblieft weg"

Je zou denken dat een burgemeester er niets op tegen heeft dat zijn dorp razend populair is onder toeristen. Toch is dat voor het plaatsje Hallstatt in Oostenrijk niet het geval. Burgemeester Alexander Scheutz vraagt met klem om alsjeblieft niet te komen.

Hij heeft zelfs wegen laten afsluiten om de toeristen tegen te houden.

Niet te stoppen

Het dorpje Hallstatt is werelderfgoed en staat bekend om haar pastelkleurige huizen die aan een prachtig meer liggen. Het dorpje in de Alpen telt slechts 900 inwoners. Toch is het er dag in dag uit enorm druk. Bussen vol vakantiegangers rijden af en aan. Fijn voor de hotels en restaurants, maar volgens de burgemeester kan het dorp de vele mensen niet meer aan. “Maar we kunnen ze niet echt stoppen”, vertelt hij aan The Times.