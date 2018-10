Droom je ervan ooit business class te vliegen? Zo vergroot je de kans

Fantaseer je als je het vliegtuig in stapt ook wel eens hoe het zou zijn om het gordijntje naar links door te gaan in plaats van rechts af te slaan naar economy? Business class vliegen is schreeuwend duur en lijkt misschien onbereikbaar, maar met een paar trucjes vergroot je de kans op een upgrade.

In plaats van uren achtereen opgevouwen zitten, krijg je in business class meteen een glas champagne aangereikt, luxe happen voorgeschoteld en kun je met de benen gestrekt en een slaapmasker op jezelf naar de andere kant van de wereld slapen. Het lijkt misschien onmogelijk, maar met deze tips en een beetje (boel) mazzel kan het maar zo gebeuren dat je de volgende keer de koning te rijk bent in business class.

1. Zet je pech om in geluk

Het gebeurt best vaak dat een vlucht overboekt is. Vaak krijg je als passagier dan een compensatie in de vorm van honderden euro’s aan vouchers. Minder bekend is dat een reisaanbieder ook de andere opties moet aanbieden. Dat kunnen vouchers zijn voor eten en de lounge op het vliegveld, maar ook de optie om business class te vliegen. Ze bieden het echter niet aan als je er niet om vraagt.

2. Gebruik airmiles

Vlieg je regelmatig of al een heel leven lang? Dan heb je in de tussentijd ongetwijfeld heel wat airmiles gespaard. Als je voor economy class betaald hebt, kan je bij veel vliegmaatschappen je miles inleveren voor een upgrade. Hoeveel miles dat dan precies zijn, verschilt van route, vliegmaatschappij en de economy tarieven. Voor binnenlandse vluchten ben je meestal 15.000 miles kwijt, internationale vluchten al snel minstens 25.000.

3. Controleer de prijs

Lullig, maar waar: het gebeurt wel eens dat de prijs voor een business class-stoel verkeerd staat aangegeven. Dan heb je opeens een business class-stoel voor bijna dezelfde prijs als economy. Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar vorig jaar december gebeurde dat nog met Delta Airlines. Voor tientallen vluchten naar Canada boden ze stoelen in zowel business als economy aan voor 200 dollar. In augustus dit jaar kon je met Hong Kong airlines van de Verenigde Staten naar Azië vliegen voor 600 dollar in business class. Vaak komt het niet voor, maar het gebeurt wel.

4. Bieden

Sinds kort bieden sommige vliegmaatschappijen een paar dagen van tevoren de optie te bieden op onverkochte premium stoelen. Degene die het meest biedt, krijgt de stoel. Je kan het altijd proberen, in het ergste geval beland je gewoon op de stoel die je toch al had geboekt.

5. Huwelijksreis

Waar ook ter wereld je bent: iedereen gunt stellen op huwelijksreis een onvergetelijke vakantie. Tussen neus en lippen door vermelden dat jullie op huwelijksreis zijn biedt geen garanties, maar het is wel een van de weinige situaties waarin een reisaanbieder je een upgrade geeft puur en alleen om de passagier te plezieren.

En wees verder altijd vriendelijk naar het luchtvaartpersoneel, want met een gezicht als een oorwurm kom je niet ver. In ieder geval niet in business class.

