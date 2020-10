Buurvrouw Corrie in ‘De rijdende rechter’: “Ze moeten gewoon lekker verhuizen”

Gesteld op wat privacy willen Carmine en Anja de schutting in hun tuin wat verhogen. Buurvrouw Corrie moet daar echter niks van weten; de schuttingen in het volksbuurtje in Zwijndrecht zijn namelijk allemaal laag. Dat schept al jaren een band. Geen sprake van dat Carmine en Anja daar verandering in gaan brengen.

Je hoort het al, de buren komen er niet uit samen. En dus wordt rijdende rechter mr. Reid opgetrommeld.

Advertentie

Buurvrouw Corrie

Buurvrouw Corrie vindt de lage schuttingen in de wijk prettig en gezellig. Het is al járen zo. Maar Carmine en Anja vinden buurvrouw Corrie een bemoeial en hebben behoefte aan privacy. Zonder overleg spijkeren ze een schutting van 1.80 meter vast aan de oude, lage schutting. Corrie is not amused. Zoiets overleg je even, vindt ze.

Nóg meer problemen

Point taken, maar wat Corrie vervolgens doet, is ook niet heel aardig. Ze zaagde volgens Carmine de palen waarop de hoge schutting rust af waardoor die nu op losse schroeven staat. Mr. Reid komt dus als geroepen. Helemaal wanneer blijkt dat de schutting niet het enige probleem is. De camera die Carmine heeft hangen is Corrie een doorn in het oog en ook de spijkers in de schutting tegen de katten uit de buurt vindt ze dieronvriendelijk. Weg ermee, dus. Zij moet op haar beurt de dakgoot op eigen grond zetten en een schadevergoeding voor de hoge schutting betalen, vinden Carmine en Anja.