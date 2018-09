Dit is hét cadeau voor iedereen die van een wijntje houdt

En toen was daar de wijnhouder voor in de badkamer. Een foefje dat je verlangen naar een wijntje tijdens je bad- of douchebeurt eindelijk kan stillen.

Zeg nu zelf: dat is toch een geweldig cadeau voor iemand die wel een wijntje lust?

De iconische houder

De houder heeft een siliconenrug die aan de muur van de douche of het bad vastgezet kan worden met noppen. Er is een stuk dat het glas vasthoudt en de steel onderuit laat bengelen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het valt. Daarnaast kunnen er naast wijnglazen ook andere glazen in gezet worden, maar dat is voor ons niet nodig zolang er een goed glas wijn in past.

Onze liefde voor wijn gaat vaak gepaard met een ietwat beperkt budget, maar dat is voor dit luxe pareltje geen probleem. In de aanbieding scoor je ‘m voor 16 euro bij urbanoutfitters. En ja: verzenden naar Nederland, dat kan ook!

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock