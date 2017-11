5x cadeautips voor de goede Sint

Niets zo leuk als cadeautjes krijgen én geven. Helemaal als ze mooi zijn ingepakt.

Libelle samen met Xenos

Op vrolijke voet

Wie wordt er niet blij van happy socks? Ze passen met gemak in elke surprise, maar inpakken kan natuurlijk ook. Klassiek in Sint-papier. Of ga voor stylish bruin pakpapier dat je bestempelt met Sint-symbolen. De sokken zijn verkrijgbaar in de winkel.

Hippe hoes

Is die vriendin dit jaar al aan haar derde mobiel bezig, omdat ze hem weer heeft laten vallen? Geef haar dan dit hippe telefoonhoesje. Zo wordt de kans op een gebarsten scherm stukken kleiner. Verpak het in vrolijk stippenfolie en klaar ben je!

Beautyqueen

Staat op jouw lootje iemand die intens gelukkig wordt van lekkere zeepjes? Dan is dit het ideale cadeautje. Zo’n mooie glazen pot staat chic in de badkamer of slaapkamer. Of: zet het in de kledingkast. Elke dag je lievelingsgeur om je heen!

Keukenprins(es)

Altijd-goed-cadeau: een handig keukenhulpje. Goed te verstoppen in een surprise of stop ‘m in een schoen. Voor kookfans kun je ook een cadeaupakket maken met houten lepels, theedoeken, servetten in een mooie mand, die je inpakt in doorzichtige folie.

Zachte sloffen

Blijmaker voor fans van fijne sloffen. De warme sloffen vind je nú in de winkel. Heerlijk voor op koude avonden of als je net uit bed stapt. Of lekker op de bank voor een avondje Netflix.

