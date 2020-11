Dít zijn de leukste cadeautjes voor astrologieliefhebbers

Er zijn genoeg mensen die geobsedeerd zijn met hun sterrenbeeld en dol zijn op het lezen van hun dagelijkse of wekelijkse horoscoop. Maar ook de maanstand wordt scherp in de gaten gehouden, evenals het gebruik van kristallen.

Ken jij ook zo iemand? Dan kun je hem of haar deze Kerst vast blij maken met een van deze leuke astrologie cadeautjes:

1. Sieraden met sterrenbeelden

Het is echt een trend tegenwoordig om je eigen sterrenbeeld in sieraden te dragen. Goud of zilver en als ketting, ring of armband: de keuze is reuze.

2. Gepersonaliseerde sterrenkaart

Ontwerp een eigen sterrenhemel van een bepaald moment en plaats op de wereld die iets voor hem of haar betekent. Jullie eerste ontmoeting, een bijzondere vakantie samen of zijn of haar geboortedatum.

3. Boek over astrologie

Iemand die dol is op astrologie, wil daar natuurlijk ook alles over weten. Het boek The little book of astrology gaat in op alle astrologische tekens en laat je zien hoe je de kosmos moet interpreteren, niet alleen van dag tot dag, maar ook in de toekomst.

4. Horoscoop

Astrologie liefhebbers lezen het liefst iedere dag wat de sterren voor hem of haar in petto hebben. Je kunt ze niet blijer maken dan met een boek vol horoscopen.

5. Dekbedovertrek met sterren

Ook met een dekbedovertrek met sterren maak je een astrologie liefhebber ontzettend blij. Wat is er nu leuker dan ’s nachts onder de sterren te liggen.

6. Mondkapje met sterren

In tijden van corona kunnen we allemaal wel wat extra mondkapjes gebruiken, helemaal nu een mondkapje vanaf 1 december verplicht wordt in openbare ruimtes. Hoe leuk zijn deze witte en blauw mondkapjes met sterren? Daar maak je een astrologieliefhebber sowieso héél blij mee.

