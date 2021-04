Oranjetompouce vs. oranjekoek: deze snack bevat de meeste calorieën

We kunnen dit jaar de stad niet in om te feesten, maar dat betekent niet dat we deze Koningsdag geen snacks in huis hebben. Het blijft toch een beetje een feestdag. Maar hoe zit het met de calorieën?

Op Koningsdag zou je eigenlijk helemaal niet op de calorieën moeten letten, maar toch is er stiekem iets in ons wat wil weten welke oranjesnacks de minste calorieën bevat. Wat blijkt? Qua calorieën kun je beter een oranjekoek dan een oranjetompouce eten. Een koek bevat 158 kcal en een tompouce 305 kcal.

Advertentie

Liever iets anders bij dat glaasje oranjebitter (100 kcal)? Een bitterbal bevat 35 kcal. Die paar biertjes van 113 kcal per glas tellen we maar gewoon even niet mee. Het is maar eens per jaar Koningsdag, pardon: Woningsdag.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: Getty images