Zóveel calorieën verbrand je met het lappen van de ramen

Het mag nu dan nog flink koud zijn, maar de temperaturen lijken aan het einde van de week weer wat omhoog te kruipen. Dat is hét moment om de ramen eindelijk weer eens te lappen.

In de winter is het lappen van de ramen niet het fijnste klusje en vaak stellen we dit dan ook uit naar het moment dat het weer een beetje mooi weer is. Staat het bij jou alweer op het lijstje? Dan hebben we goed nieuws: met dit huishoudelijke klusje verbrand je ook best wat calorieën. En dat is toch mooi meegenomen.

Rondje in de sportschool

Met een half uurtje lappen verbrand je namelijk al net wat meer dan 150 calorieën. Dat betekent ruim 300 calorieën per uur. En dat met een taak die je toch al moet doen. Scheelt je toch weer een rondje op de apparaten in de sportschool.

Het hele huis meteen schoonmaken? Je koopt nu al box voor €24,95. Daar kun je flink wat ramen mee lappen:

Nu 10% extra korting op jouw huishoudbox 42,95 24,95 Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: ANP