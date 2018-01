Calorieën tellen: croissant vs. een broodje hagelslag

Op 30 januari is het croissantdag, de dag om te ontbijten met een croissantje. Maar we zijn toch benieuwd: wat is het echte verschil tussen een croissant en een broodje hagelslag?

Een bruine boterham met boter en hagelslag is al jaren populair als ontbijt in Nederland. We verruilen dat kommetje magere yoghurt met fruit maar al te graag voor dit ontbijtje. En dan is er het croissant: het ultieme weekendontbijt. Maar welke van de twee bevat eigenlijk meer calorieën?

Berekening

Een volkorenboterham (ongeveer 82 calorieën), met boter (30 calorieën) en hagelslag (60 calorieën) bevat in totaal 172 calorieën. Lijkt prima voor een ontbijtje, maar wanneer je het vergelijkt met een croissant zonder beleg (161 kcal) dan zie je dat zo’n boterham flink aantikt. Neem je wat jam bij je croissant, dan komt deze net wat hoger uit (211 kcal), maar zoveel scheelt dat dus niet. Kun je deze feestelijke croissantdag dus mooi vieren met een croissantje.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock.