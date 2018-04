Zóveel calorieën verbrand je extra per maand als je van tuinieren houdt

Nu de lente echt weer is begonnen, moeten we ook de tuin klaarmaken voor het nieuwe seizoen. Het echte tuinseizoen is weer begonnen en dit is goed nieuws. Want buiten zijn is niet alleen heel fijn, het is ook nog eens goed voor je gezondheid.

Uit Brits onderzoek blijkt dat Britten gemiddeld meer dan 600 calorieën meer per maand verbranden dan mensen die niet in de tuin werken. Mensen met groene vingers zouden meer dan 50.000 calorieën per jaar verbranden met tuinieren. Zo spenderen zij 35 minuten per week aan onkruid wieden, waarmee zij al meer dan 600 calorieën per maand verbranden.

Benieuwd naar het aantal calorieën wat je met andere activiteiten in de tuin kunt verbranden? Wij zetten ze op een rijtje:

35 minuten onkruid wieden: 158 calorieën

30 minuten plantjes verpotten: 131 calorieën

30 minuten graven in de tuin: 137 calorieën

Al met al zou je met deze klusjes en andere taakjes in de tuin dus uitkomen op een calorieverbranding van meer dan 50.000 per jaar. Dat is toch mooi meegenomen.

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.