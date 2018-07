Zóveel calorieën verbrand je al met 5 minuten in de tuin werken

Met dit mooie weer dat maar niet van ophouden weet, zitten we maar wat graag in de tuin. Maar ja, dan willen we die tuin natuurlijk wél helemaal fris en fruitig hebben.

Gelukkig is tuinieren best leuk, of je nou groene vingers hebt of niet. Het ontspant, het zet je gedachten op nul en het is een kalmerende bezigheid.

Maar dat niet alleen: het is ook nog eens bijzonder goed voor de lijn. Want als je al 5 minuten in de tuin werkt, dan verbrand je al 24 calorieën. Best veel, toch? Want je kunt wel weer iets lezen over wat je allemaal aan calorieën kwijtraakt als je een uur tuiniert, maar 5 minuten, dat is tenminste zeker haalbaar. Even wat onkruid uit de grond plukken, even wat water geven aan de hortensia’s en hup, ook even het gras maaien.

Ga je wel voor een uur in de tuin? Dan verbrand je een mooie 285 calorieën. Ongelooflijk, toch? Zeker als je je bedenkt dat je door te wandelen ‘maar’ 18 calorieën per 5 minuten verbrandt. En maar 222 calorieën per uur. Nou, dan zijn wij liever in de weer met plantjes, bloemen en gezellig groen, toch?

Beeld: iStock