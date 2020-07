Deze 5 camping hacks komen zeker van pas tijdens je kampeervakantie

Het is weer zomervakantie en dat betekent: tijd om te gaan kamperen. Of je nu voor de eerste keer gaat kamperen of al een ervaren kampeerder bent: déze slimme camping hacks zorgen dat het een groot succes wordt.

De ene tip is handig en de andere hartstikke lekker, maar allemaal zorgen ze voor een zorgeloos verblijf. Have fun!

1. Kruiden

Wil je graag verschillende kruiden meenemen, zodat je ook op de camping heerlijk gerechten op tafel kan zetten? Stop deze kruiden dan in een pillendoosje. Zo hoef je niet 7 verschillende kruidenpotjes mee te nemen en heb je alle specerijen bij elkaar. Handig!