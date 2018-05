Carlo en Irene herenigd in 'Naar bed met Irene' en kijkers zijn verheugd over déze opmerking

Meer dan 25 jaar lang maakten Carlo Boszhard en Irene Moors met z’n tweeën televisie. Gisteravond waren ze opnieuw samen te zien in een programma.

Carlo was namelijk te gast in Naar bed met Irene, waarin Irene Moors elke zaterdagavond een bekende Nederlander ontvangt. Dat was al een leuke gebeurtenis, maar echt blij waren de kijkers met een uitspraak aan het einde van het programma. Toen Irene aan Carlo vroeg wat hij nog wilde doen in het leven, antwoordde hij: “Ik wil nog een paar leuke programma’s maken, ik wil met jóu nog een programma maken.” Waarop Irene antwoordt: “Ik eigenlijk ook wel met jou.”

Carlo en Irene begonnen hun gezamenlijk tv-carrière met Telekids. Later presenteerden ze samen onder andere Life & Cooking, Life 4 You en De TV Kantine. In 2016 verliet Irene RTL4: ze maakte de overstap naar SBS6. Carlo bleef wel verbonden aan RTL4. Dat weerhield ze er niet van alsnog samen een seizoen van De TV Kantine op te nemen. Wie weet komt daar binnenkort dus een nieuw programma bij. Carlo: “En dan niet als andere mensen, maar gewoon als onszelf. Iets anders dan De TV Kantine. Dat zou ik nog wel met jou willen maken.” Irene: “Dat gaat ook nog wel gebeuren.”

Als je Carlo & Irene samen ziet, dan hoop je toch dat die twee weer meer en meer programma’s samen gaan maken?! #naarbedmetirene — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 26 mei 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP