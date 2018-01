'Carnaval moet een officiële feestdag worden waarop iedereen vrij heeft'

Alaaf, alaaf: goed nieuws voor iedereen die dol is op hét feestje van het jaar onder de rivieren.

Want bierbrouwerij Bavaria pleit nu voor een officiële vrije dag met carnaval, zodat iedereen vrij heeft. Er is zelfs een petitie gestart via de site carnavalvrij.nl.

Even sparen

In een reclame van het biermerk is te zien hoe een trouwe ‘carnavaller’ zegt: “En nou is het genoeg! Het kan toch niet zo zijn dat wij, hardwerkende Brabanders en Limburgers, elk jaar weer onze zuurverdiende vakantiedagen moeten inleveren om het feest der feesten te kunnen vieren?” Natuurlijk zijn vele mensen het met hem eens. Als er 4o.000 handtekeningen zijn verzameld, dan gaat de initiatiefnemer naar de Tweede Kamer met het voorstel. Op Facebook krijgt het bericht al meer dan 5,9 duizend likes en is het bericht al bijna 4000 keer gedeeld. Het lijkt goed te gaan met de actie: binnen een dag zijn er al meer dan 10.000 handtekeningen verzameld.

Lekker lang

Dit jaar begint carnaval officieel op zondag 11 februari. Het is van oorsprong een katholiek feest dat normaal gesproken 3 dagen duurt; van zondag tot en met dinsdag, en vooral in het zuiden van het land een groot festijn is. Tegenwoordig wordt er ook de vrijdag voorafgaand aan het officiële feest al spreekwoordelijk in de lampen gehangen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock