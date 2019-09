Opgepast: dinsdag extreem chaotische ochtendspits verwacht

Terwijl het ’s ochtends wel vaker druk op de weg is, waarschuwt Rijkswaterstaat nu al voor een extreem chaotische ochtendspits dinsdag op de Nederlandse wegen. De reden? Duizenden boeren hebben aangekondigd naar Den Haag te rijden om te gaan staken.

Daarnaast is er flinke regenval voorspeld én is dinsdag één van de meest drukke dagen op de weg an sich, waardoor er gevreesd wordt voor deze extreme ochtendspits.

Protesterende boeren

De boeren staken om te protesteren tegen het huidige landbouwbeleid. Naar verwachting zullen er duizenden boeren vanuit heel Nederland de weg op gaan, om dinsdag op het Haagse Malieveld in protest te gaan. De geruchten gaan dat niet alle boeren de auto of de bus pakken, maar dat zelfs sommigen per tractor zullen reizen.

Advies voor weggebruikers

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat vertelt aan Hart van Nederland dat er nog een update zal komen. Dan weten automobilisten waar ze aan toe zijn. “We overleggen vanmiddag met alle betrokken partijen rondom het protest en komen later vandaag met een advies voor iedereen die morgenochtend de weg op moet”, aldus de woordvoerder.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock