‘Chateau Meiland’-blog: zelfs zonder wijn is Martien al de weg kwijt

Libelle’s Chanan slaat geen aflevering van Chateau Meiland over. Ze praat je elke dinsdag bij over de laatste ontwikkelingen op het chateau. Deze week: Martien die Chinees bestelt (ja, dat was eigenlijk vorige week) en de totstandkoming van chateau Hengelo.

Bonjour! O nee, we zeggen in Hengelo natuurlijk op z’n Martiens ‘goedemorreguh!’ Ik ga deze week een klein beetje valsspelen. Normaal gesproken bespreek ik natuurlijk de trouw de aflevering van maandagavond, maar ik wil vandaag éven terugkomen op de aflevering van vorige week donderdag. In deze aflevering zat namelijk mijn allerfavorietste moment uit de geschiedenis van de Meilandjes ooit. De beknopte samenvatting: Martien die Chinees bestelt. Ik kan dat nu wel uit gaan leggen, maar je moet het eigenlijk gewoon even zien:

“Met bami of nasi?” “Nee we komen met de auto!!”

Ja sorry, het zegt vast veel over mijn gevoel voor humor dat ik dit om te gieren vind.

“Het ging heel goed”, volgens Martien. Terug naar chateau Hengelo.

Familie Meiland in Hengelo

De familie Meiland is officieel terug in Nederland, inclusief alle prullaria die ze in het chateau en in de jaren en jaren daarvoor verzameld hebben. Dan komt er weer een bel uit een doos, de dierenkoppen vliegen je om de oren en o, daar zijn ook nog een paar lampenkapjes die Martien al 20 jaar heeft. Omdat de familie Meiland ineens drie aparte huizen heeft, moeten de spullen ook verdeeld worden. De familie Meiland en eerlijk delen. Je voelt ‘m al aankomen… Martien kreeg binnen een paar uur al spijt dat hij een paar schilderijen aan Erica af had gestaan. Ik zou maar oppassen Erica, voor je het weet zijn die schilderijen ’s ochtends vroeg ineens verdwenen. Martien heeft wel een goede truc om te controleren of een schilderij (of een dierenkop, in het geval van de Meilandjes) goed aan de muur hangt. Je doet je ogen dicht, loopt weg en kijkt dan van een afstandje. Ben je er weg van? Dan is het geslaagd. Anders herhaal je dit trucje gewoon tot je wel tevreden bent.

Martien is de weg kwijt

De Meilandjes zijn bovengemiddeld lang en de deurtjes in hun nieuwe huizen zijn bovengemiddeld klein. Het lijken wel kabouterdeurtjes. Heel sfeervol natuurlijk, maar ik zie Martien na een paar wijntjes al vol met z’n smoel (zijn woorden) tegen de deur lopen. Wordt vast vervolgd… Zelfs zonder wijn is Martien de weg namelijk al kwijt. Want wie woont ook alweer in welk huis en waar is eigenlijk de voordeur? En is dit een raam of een deur? Dat alleen al kan nog een seizoen plezier opleveren. Ook de bel die Erica op het erf wil installeren gaat nog voor veel pret (lees: geschreeuw) zorgen. Martien ziet het niet zo zitten om de bel vlakbij zijn voordeur op te hangen en bij elke ovenschotel die Erica maakt (Maxime: “dan komt er denk ik niemand”) dat geklingel te horen. “Ik weet hoe jij bent, jij gaat overal voor bellen”, snauwde Martien Erica toe. Mij niet bellen, moet-ie gedacht hebben. Maar hij zei het niet! Gemiste kans!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Talpa