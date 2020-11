Meilandjes kondigen nieuwe serie kerstafleveringen ‘Chateau Meiland’ aan

Kerst is vroeg dit jaar, het eerste kerstcadeau is er al: de Meilandjes zijn deze Kerstmis met vier kerstspecials van Chateau Meiland te zien op televisie.

De familie Meiland kan net als veel andere mensen in Nederland niet wáchten tot het kerst is. Daarom hebben ze deze week al aangekondigd dat we deze kerst véél Meiland kunnen verwachten.

Kerstavond met de familie Meiland

Dit jaar zijn er opnieuw een aantal kerstspecials van het programma te zien op televisie. Op 22 en 23 december is Chateau Meiland te zien op televisie en op kerstavond staat er zelfs een dubbele aflevering op het programma. Hoe en waar we de familie dit jaar kerst zien vieren, is nog niet bekend. Vorig jaar werd in de kerstspecials het chateau natuurlijk helemaal feestelijk aangekleed, maar dit jaar zijn er ook drie huizen in Hengelo die gedecoreerd moeten worden. Of vieren ze dit jaar de kerst toch ergens anders? De locatie van de kerstspecials wordt binnenkort bekendgemaakt.

Bron: Shownieuws. Beeld: Talpa