Chateau Meiland staat te koop en dít betaal je ervoor

Is het altijd al jouw droom geweest om net zo’n mooi chateau te hebben als de familie Meiland? Dan is dit je kans! Chateau Marillaux staat namelijk in de verkoop, maar de prijs liegt er niet om…

Het chateau staat namelijk te koop voor maar liefst 1,2 miljoen euro.

Inclusief meubelen

Voor dat bedrag heb je echter wel wat. In de realityserie konden we natuurlijk al zien dat er heel wat uurtjes werk in het chateau zijn gestoken en het eindresultaat liegt er niet om. Voor 1,2 miljoen euro krijg je namelijk een kasteel uit 1870 van 950 vierkante meter, inclusief meubelen, zwembad met terras meubilair, zitmaaier en zaken om de B&B te runnen.

Uitgebreide omschrijving

Op de website van Chateau Marillaux is nog meer over het kasteel te lezen: “Omdat het kasteel tot 2019 in bezit is geweest van dezelfde familie zijn bijna alle originele details bewaard gebleven. Het gebouw heeft vijftien open haarden met marmeren schouwen. Eiken vloerdelen op de begane grond en eerste verdieping. Paneeldeuren met origineel hang en sluitwerk in het hele pand. Diverse glas in lood ramen.”

Bron: Chateau Marillaux. Beeld: Talpa Pers