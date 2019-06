Met deze foto's kun je zelf checken hoe goed jouw kleurenzicht echt is

Ben jij kleurenblind? Op die vraag kun je zelf heel goed een antwoord geven, maar het kan zijn dat je toch een minder goed kleurzicht hebt dan je denkt.

Met de color vision test kun je zelf checken hoe goed jouw kleurenzicht is. Zie jij alle woorden in deze afbeeldingen of heb jij last van een gestoord kleurenzicht? Check het hier:

Advertentie

En? Kon jij alles zien? Deze woorden heb je dan moeten lezen:

1.Sweet

2.Boot

3.Tree

De hele test doen? Die vind je hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Buzzfeed.com. Beeld: iStock