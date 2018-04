Waarom chihuahua’s vaker dan andere rassen hoofdpijn hebben

De chihuahua is de kleinste hondenras ter wereld (met de moeilijkst te spellen naam). Wisten we waarschijnlijk al, want die minibeestjes zijn vast niet aan ons voorbij gegaan. Ondanks dat het de kleinste ras is, hebben ze toch de ergste hoofdpijn van allemaal.

Deze rashonden zijn doelbewust gefokt met als gevolg abnormale lichaamsverhoudingen die voor erfelijke afwijkingen zorgen. De hondjes zijn gevoelig voor waterhoofden en hebben vaak afwijkingen in de overgang van hoofd naar schedel.

Rashonden

Afgelopen zondag maakte Arjen Lubach in Zondag met Lubach duidelijk dat hij wist hoe de vork in de steel zit. Veel rashonden zijn zo doorgefokt dat ze er constant onder lijden. Niet alleen hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem, ook hebben veel andere rassen bijvoorbeeld last van ademhalingsproblemen door de ‘schattige’ platte snoet.

Verhoudingen

Door de verkeerde verhoudingen van de chihuahua kan er syringomyelie ontstaan: met vloeistof gevulde hersenholtes (brrrr). Deze afwijkingen zorgen voor ernstige hoofdpijn- en nekpijnaanvallen, of continue zeurende pijn bij de beestjes. Daarnaast passen de hersenen vaak niet op een normale manier in de schedel, waardoor hoofdpijn ontstaat.

Zo lijken deze divahondjes toch ineens een stuk zieliger.

Bron: rashondenwijzer.nl. Beeld: iStock