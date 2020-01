Het is het Chinese jaar van de Rat: dít betekent dat voor jou

Naast ‘gewone’ sterrenbeelden als de Schorpioen en de Tweeling, bestaan er ook Chinese sterrenbeelden. Het belangrijkste element in de Chinese astrologie is de dierenriem, die bestaat uit 12 verschillende dieren. 2020 is het jaar van de Rat.

En dit betekent het voor jou.

Het systeem

1 keer per jaar, tijdens het Chinese nieuwjaar, wisselt het dierenteken. Nieuwjaar valt dit keer op 11 februari. Er zijn 12 dieren die steeds op volgorde afwisselen.

Wat ben jij?

Ben jij geboren in 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 of 2020? Dan heb je het sterrenbeeld Rat. Volgens de Chinese astrologie ben je charmant, communicatief sterk, ondernemend, ambitieus, perfectionistisch, sluw, strategisch en slim. In een ander jaar geboren? Bekijk hier wat je jouw dierenteken is:

Os, geboren in: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tijger, geboren in: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Konijn, geboren in: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Draak, geboren in: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Slang, geboren in: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Paard, geboren in: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Geit, geboren in: 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Aap, geboren in: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Haan, geboren in: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hond, geboren in: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Varken, geboren in: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Nu je weet welk dier je bent, is het tijd om te kijken wat dit jaar jou volgens jaarhoroscoop.nl gaat brengen.

Rat: verandering en rust

Na wat hectischere tijden zal er in het gezinsleven weer wat rust ontstaan. Het is een goede tijd om conflicten op te lossen. In de liefde zorg jij dit jaar voor duidelijkheid. Het is belangrijk dat je bewust bent van de risico’s die grote uitgaven met zich meebrengen. Als je een gokje wilt wagen kan dat, maar verwacht er niet te veel van. Houd jezelf goed in de gaten. De veranderingen van vorig jaar zorgen dit jaar voor een hogere werkdruk. Ga je hier goed mee om, dan kan dat aan het einde van het jaar voor een verrassing zorgen.

Os: investeringen worden uitbetaald

Alles wat min of meer vaststaat, zal niet snel veranderen. Als je een relatie hebt, zal deze band wel verbeteren. Op financieel gebied zul je eindelijk de vruchten kunnen plukken van de investeringen die je hebt gedaan de afgelopen jaren. Daarom heb je de ruimte om eens iets nieuws te proberen. Ook de spirituele kant van het leven zal je dit jaar meer aanspreken.

Tijger: meer investeren in relaties

Vorig jaar heb je je carrière vaak als prioriteit nummer 1 gezien. Hierdoor zijn helaas je relaties wat verslechterd. Dit jaar ga je beseffen dat liefde erg belangrijk is. Dat harde werken levert wel wat op. Je krijgt eindelijk die promotie. Zorg er wel voor dat je niet te overmoedig wordt.

Konijn: vriendschap verbetert

Doordat je veel energie steekt in je geliefde, wordt deze band alleen maar beter. Door een onverwachte gebeurtenis in je vriendenkring worden ook die banden verstevigd. Ook in je carrière steek je veel tijd. Hiervoor wil je waardering krijgen; dit zal lukken door goed je doelen te verwoorden. Kom op voor jezelf en je zult financiële vooruitgang ervaren. Raap de moed bij elkaar om te zeggen wat je vindt.

Draak: liefde staat centraal

Liefde en romantiek zijn belangrijke onderdelen in je leven. Ook dit jaar spelen die weer een rol. In juni gaat er een mooie, onverwachte gebeurtenis plaatsvinden. Verder blijft het op het gebied van carrière en financiën stabiel.

Slang: andere focus

Vorig jaar was je vooral bezig met geld verdienen en je werk zo goed mogelijk doen. Dit jaar ga je juist meer focussen op de liefde en vriendschappen. Dat komt goed uit, want je houdt je daar veel liever mee bezig. In de liefde komt er meer diepgang, waardoor je de neiging krijgt je kwetsbaarder op te stellen. Hierdoor krijg je onverwachts begrip van iemand uit je werkomgeving. Financieel ben je goed in staat je eigen boontjes te doppen.

Paard: kinderen zijn belangrijk

Aan het einde van 2019 was je rustig en ingetogen, maar nu is het tijd voor geluk en vrolijkheid. Kinderen zijn een belangrijk thema komend jaar. Denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding of aan een kind dat extra aandacht trekt en waar je liefde naartoe gaat. Let wel op je financiën. Als je het lot te veel op zijn beloop laat en roekeloos financieel gedrag vertoont, zal dat zich tegen je gaan keren. Je voelt je verder fit en sterker dan ooit. Rond april heb je de meeste kans om te slagen in het overwinnen van een (kleine) verslaving.

Geit: onrustig jaar

Het komende jaar zal erg turbulent worden. Je staat bekend als piekeraar, maar laat je niet ondersneeuwen en probeer alles zo rustig mogelijk te bekijken. De gezinssituatie is afgelopen jaar veranderd, probeer conflicten op te lossen. Rond juli krijg je extra veel aandacht van een goede vriend, geniet hiervan. Financieel lijkt het misschien eerst niet mee te vallen, maar uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht.

Aap: liefde

Dit jaar zal in het teken staan van het verbeteren van (vriendschaps)relaties. Ook zullen er nieuwe mensen in je leven komen met wie je vrienden kunt worden. Op een speciale gelegenheid zul je een bijzonder persoon ontmoeten, maar laat je niet misleiden. Dit kan negatief uit gaan pakken. Na een moeilijke periode zal het leven dit jaar op financieel gebied positief uitpakken. Let erop dat je op je werk productief en gemotiveerd blijft, want voor je het weet is je baan overgenomen.

Haan: verbeterde relatie

Als je vorig jaar een beginnende relatie had, heb je een goede kans dat dit doorzet in een serieuze relatie. Een goede vriend gaat je dit jaar nodig hebben. Geef deze persoon advies en de band zal versterken. Je werk van de afgelopen jaren wordt beloond met een financieel voordeel of promotie. Let op, als je lui wordt omdat het goed gaat, zal dit worden bestraft.

Hond: financieel stabiel

Als je single bent, zal er op de helft van het jaar een ontmoeting plaatsvinden die je leven op een positieve manier beïnvloedt. Je financiële situatie zal stabiliseren, waardoor je de dingen kunt doen die je al lang voor ogen hebt. Let wel op, want deze stabiele situatie wil je proberen vast te houden. Loop dus niet te hard van stapel. Op het gebied van werk gaat er een drastische verandering komen.

Varken: verslechterde relaties

Oei, dit jaar zul je veel energie moeten steken in de relaties die je afgelopen jaar hebt opgebouwd. Op financieel gebied is het tijd om te genieten van de investeringen die je eerder hebt gedaan. Ga er wel zorgvuldig mee om, anders kom je in de problemen. Probeer zo goed mogelijk open te staan voor kritiek, hier word je uiteindelijk alleen maar beter van.

Bron: jaarhoroscoop.nl. Beeld: iStock