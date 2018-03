Dit chocolade-paaseitje past het beste bij jouw sterrenbeeld

Smaken verschillen, dat staat vast. Maar wist je dat jouw sterrenbeeld daar ook veel invloed op heeft? En aangezien het binnenkort weer Pasen is, heeft Libelle op een rijtje gezet welk chocolade-paaseitje het beste bij jouw sterrenbeeld past.

Vissen

Vissen zijn fantasierijk en durven te experimenteren met smaken. Een eitje met een smaak als citroen, bubble gum, piña colada of knettersuiker durf jij wel te proberen. Daarnaast zijn Vissen besluiteloos, dus een eitje met meerdere smaken in één vind jij extra lekker. Want gewoon wit, melk of puur is ook maar saai, niet waar?

Ram

De Ram is dol Pasen. Ze is dan ook de eerste die de supermarkt induikt als de paaseitjes in de schappen liggen. Ze houdt met name van fruitige smaken. Smaken als sinaasappel, framboos of aardbei zijn daarom de favoriet. Het liefst wel met een zachte vulling, aangezien de Ram erg ongeduldig is en niet zo lang op een eitje kan sabbelen.

Stier

De Stier houdt van zekerheid en kiest daarom toch echt voor de simpele melkchocolade-eitjes. Ze wil namelijk zeker weten dat ‘ie lekker is. Veranderingen zijn niet echt haar ding, waardoor ze niet snel voor nieuwe smaken zal kiezen. Hooguit een keertje de melkchocolade-karamel-zeezout editie.

Tweelingen

Tweelingen zijn fantasierijke personen en staan open voor nieuwe dingen. De favoriet is daarom dan ook het eitje van witte chocolade met ganache en framboos. Een explosie van smaken, ideaal voor een besluiteloos type als de Tweelingen.



Kreeft

Door het zorgzame karakter van de Kreeft past het witte praliné paaseitje het beste bij jou. De smaken zijn zacht, zoet en romig, waardoor je er lekker lang mee kan doen. Hap slik weg vindt de Kreeft maar zonde.

Leeuw

Een uitdagende smaak gaat de Leeuw niet uit de weg. Het liefst een pure, sterke smaak zoals een paaseitje van pure chocolade met mint. Ook is de Leeuw dol op de combinatie puur met advocaat. Krachtig, zoals de Leeuw zelf ook is.

Maagd

Het paaseitje met van witte chocolade met cappuccinosmaak staat bij de Maagd op nummer één, maar stiekem houdt ze van alle paaseitjes. Laat dan ook geen schaaltje eitjes in de buurt van de Maagd staan, want die is binnen no time leeg.

Weegschaal

Rare chocoladesmaken als bananasplit, after eight of appeltaart zijn niets voor de Weegschaal. Daarvoor is ze te oppervlakkig. Ze houdt überhaupt niet zo veel van chocolade, maar zo op z’n tijd kan ze wel genieten van een beetje chocolade met hazelnootstukjes.

Schorpioen

Schorpioenen hebben een intense persoonlijkheid en daarom past een puur paaseitje het beste bij dit sterrenbeeld. Ze zijn gepassioneerd en dynamisch, dus een extra smaakje als praliné of marsepein kan geen kwaad. Als uitzondering willen ze ook nog wel eens gaan voor de melkchocolade met crispy rice, vanwege de knapperige bite.

Boogschutter

Het liefst maakt de Boogschutter de paaseitjes zelf, maar als ze daar geen tijd meer voor heeft dan kiest ze wel een special edition. Dit jaar is strawberry cheesecake haar favoriet, maar dan moet de chocolade wel écht goed zijn. De Boogschutter is namelijk erg veeleisend, vandaar dat ze de paaseitjes het liefst zelf maakt.

Steenbok

Luxe smaken als caramel, praliné en marsepein staan bovenaan de favorietenlijst van de Steenbok. Wit, melk of puur maakt haar daarentegen niet zo veel uit. Als ze maar een romige en “normale” vulling hebben. De Steenbok is een beetje verwaand, dus ze houdt vooral van dezelfde smaken als bonbons.

Waterman

Ieder jaar zit de Waterman te wachten tot de nieuwe smaken van de paaseitjes, want ze kan niet wachten deze uit te proberen. De Waterman houdt van originaliteit. Witte paaseitjes met gin tonic en framboos puur zijn dan ook de favoriet dit jaar.

Beeld: iStock