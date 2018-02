Geniaal: in deze supermarkt liggen de chocoladerepen bij de tampons in het schap

Het overlevingspakket voor ongestelde vrouwen? Tampons, maandverband en… chocola! Supermarkt Deen speelt heel slim op dit cliché in.

In de Deen in Beverwijk liggen er namelijk chocoladerepen bij de tampons en het maandverband in het schap. Probeer die lonkende Tony’s Chocolonely dán maar eens te weerstaan…

Magnesium

Een geinig gezicht, zo tussen de tampons en het maandverband. Maar ook écht praktisch. Veel vrouwen hebben nu eenmaal extra zin in chocola als ze ongesteld zijn. Dit komt door de disbalans van onze hormonen als we menstrueren, waardoor we meer trek krijgen in eten met meer koolhydraten en magnesium. Zoals chocolade, dus.

Nu nog een fles wijn

“Goed over nagedacht”, oordeelt iemand op Facebook. Een ander: “Nu nog paracetamol en een fles wijn erbij, en je hoeft niet meer de hele winkel door!”

Veel klanten zien het niet

“We dachten: waarom niet?”, vertelt bedrijfsleider Danny over de geniale actie aan NH Nieuws. Grappig genoeg liggen de chocoladerepen nu al twee weken tussen de intieme verzorging, zonder dat het mensen echt opviel. Danny verklaart: “De verpakkingen van het maandverband zijn ook kleurig, daardoor zien veel klanten het niet.”

Ook nog bij het snoepgoed

Mannen, wees gerust: nou hoef je niet per se naar de inlegkruisjes te lopen om een chocoladereep te scoren. Ze liggen ook nog gewoon bij het snoepgoed. Wij vragen ons nu eigenlijk af waarom niet íedere supermarkt deze indeling toepast.

Ongesteld zijn… ook dat werd vaak besproken in meidenblad Tina. Oh, de nostalgie! Wist je dat er nu ook Tina de musical is?

Bron: NH Nieuws, Facebook. Beeld: Facebook

