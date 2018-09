Is het al 5 december? Dit wil je: chocoladeletterhagelslag (!)

Het heerlijk avondje is nog lang niet gekomen en toch liggen de pepernoten alweer even in de winkel. Waarschijnlijk ligt daar binnenkort een wel heel verrassend Sinterklaasproduct naast. Wij kunnen niet wachten!

Wie zoet is…

Creatieveling Jimmy Mars heeft het volgende bedacht en wij zijn van het idee alleen al fan: chocoladeletterhagelslag. Je raadt het al: deze hagelslag belooft een kruising tussen chocoladeletters en hagels te worden. Hoef je nooit meer te kiezen voor een letter, maar kun je ze gewoon allemaal op je brood nemen.

Dit bericht bekijken op Instagram Serveertip: Chocoladeletterhagelslag Melk Een bericht gedeeld door Chocoladeletterhagelslag (@chocoladeletterhagelslag) op 21 Sep 2018 om 11:36 (PDT)

Vol verwachting klopt ons hart

Er komen waarschijnlijk drie smaken: melk, wit en puur. Wel moeten we nog even geduld hebben. Het broodbeleg is nog in ontwikkeling en Jimmy zoekt nog investeerders. Tot die tijd zit er weinig anders op dan wachten.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook Jimmy Mars. Beeld: iStock.