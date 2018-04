Je favoriete chocoladesnack komt met een heel fijne zomerse variant

Nu de temperaturen ons deze week heel even kennis laten maken met de zomer, komen daar natuurlijk ook zomerse snacks bij kijken. IJsliefhebber én chocoladeliefhebber? Dan hebben we heel goed nieuws.

M&M’s deelde vandaag namelijk heel leuk nieuws op social media: ze gaan het assortiment uitbreiden. Nee, er komt geen nieuwe smaak, maar een heel nieuw product. Het chocolademerk brengt namelijk ijsjes op de markt in de smaken chocolade en pinda. De ijsjes lijken een chocoladelaag te hebben mét M&M’s, maar of de snoepjes ook ín het ijs zitten, is voor ons niet helemaal duidelijk. De ijsjes zijn vanaf nu verkrijgbaar bij tankstations, kiosken, bioscopen en bij Albert Heijn.

Bron: Facebook. Beeld: iStock.