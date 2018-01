Deze populaire citytrip-bestemmingen kun je in 2018 beter mijden

Gisteren ook al zitten fantaseren over al die citytrips die je in 2018 wil gaan maken? Deze steden kun je wat dat betreft écht beter links laten liggen.

‘Dat maak ik toch mooi zelf wel uit?’ Ja, daar heb je helemaal gelijk in, maar we wilden je toch echt even laten weten dat de World Travel and Tourism Council een lijstje heeft opgesteld van steden die je toch écht beter kunt vermijden in 2018, omdat ze gewoonweg te druk zijn om echt te kunnen genieten van alles wat jij wil zien en meemaken als toerist.

Bezoek richt schade aan

Op sommige plekken sta je uren in de rij voor musea of andere toeristische attracties en dat is zonde. Het moet wel leuk blijven, niet alleen voor jou als toerist, maar ook voor de inwoners van de stad in kwestie: “Sommige bestemmingen worstelen met het zoeken naar een evenwicht tussen de behoeften van de lokale middenstand, de plaatselijke bevolking en de toeristen”, is het commentaar van de WTTC.

Op sommige plekken richt het toerisme zoveel schade aan, dat de WTTC zelfs oproept om deze toeristenstromen in te dammen, “voordat er onherroepelijke schade wordt toegebracht.”

En wow, dat is toch wel heftig. Mensen die regelmatig in onze eigen hoofdstad komen, zal het niet verbazen dat Amsterdam ook op dit lijstje staat. Mokum wordt vergezeld door Venetië, Rome (beide geen verrassing), Warschau, Dubrovnik, Kuala Lumpur en Macau.

Plannen aan het wijzigen? Denk eens aan het Ierse Dublin:

Bron: Flair. Beeld: iStock.