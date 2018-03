Op citytrip dit voorjaar? Dit is de goedkoopste (en leukste!) stad in Europa

Niets is zo heerlijk als er even tussenuit gaan met je beste vriendin, man, of kind. Op citytrip naar het buitenland kan alleen zó ontzettend duur worden.

Maar dat hóeft natuurlijk niet…

In Groot-Brittannië wordt ieder jaar onderzoek gedaan naar wat de goedkoopste steden in Europa zijn voor een weekendje weg. De resultaten worden gepubliceerd in de zogenaamde City Costs Barometer.

Gemiddelde kosten van uitgaven

Daarin worden gemiddelde prijzen vergeleken van twaalf essentiële uitgaven tijdens een weekendje weg in 36 Europese bestemmingen. Voorbeelden van die uitgaven zijn prijzen van drankjes, een diner voor twee met een glas wijn erbij, twee nachten in een driesterrenhotel, entreegelden voor bezienswaardigheden en prijzen van het openbaar vervoer.

De winnaar

En wat blijkt? De goedkoopste populaire bestemming voor een citytrip is het Poolse Krakau. Voor een weekendje Krakau ben je gemiddeld €192,- in totaal kwijt. Andere steden in de top drie zijn Vilnius, de hoofdstad van Litouwen (€193,50) en Riga, de hoofdstad van Letland (€200,-).

Misschien toch maar eens een tripje richting het noordoosten van ons continent plannen? Raden wij van harte aan!

Amsterdam is vreselijk duur

Ons eigen Amsterdam scoorde trouwens hartstikke slecht: de hoofdstad staat helemaal onderaan de lijst. Een gemiddeld weekend in Amsterdam kost namelijk €562,-. De reden daarvoor is dat hotels in Amsterdam vreselijk duur zijn. Een driesterrenhotel kost namelijk gemiddeld €425,- voor twee nachten.

Daarnaast ben je voor een bezoekje aan twee bezienswaardigheden en een rondvaartboot bijvoorbeeld als snel €50 euro kwijt, terwijl je voor een driegangenmenu voor twee met wijn ongeveer €81,50 afrekent.

Honderden euro’s besparen op accommodatie

Volgens de City Costs Barometer is het dus vooral verstandig om te kijken naar kosten voor accommodatie, want dat kan per stad honderden euro’s verschillen.

Hier is de complete top 10:

Krakau, Polen – €192,- Vilnius, Litouwen – €193,50 Riga, Letland – €200,- Warschau, Polen – €206,50 Boedapest, Hongarije – €210,- Moskou, Rusland – €228,- Praag, Tsjechië – €229,- Athene, Griekenland – €229,50 Lissabon, Portugal – €239,- Lille, Frankrijk – €239,-

Bron: Country Living. Beeld: Getty.