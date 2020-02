Opnieuw code geel: vanmiddag kans op stevige buien en windstoten

Gisteren raasde storm Dennis over Nederland, maar het is nog niet gedaan met de harde windstoten. Voor vanmiddag geldt opnieuw code geel.

In de ochtend is het nog redelijk rustig, maar vanmiddag zal het weer hard gaan waaien. Ook is er veel kans op stevige regenbuien, hagel en onweer. Daarom heeft het KNMI voor vanmiddag code geel afgegeven. Bij code geel adviseert het KNMI om goed op te passen als je buiten bent. Mensen die vanmiddag de weg op gaan, moeten dus rekening houden met flinke windstoten.

Regen

Wanneer de buien aan het begin van de middag ons land binnenkomen, is er kans op zware windstoten van wel 75 tot 85 kilometer per uur. Aan de zee is de wind soms zelfs stormachtig. Het wordt vandaag zo’n 9 à 10 graden Celsius. Het buiengebied trekt oostwaarts en verlaat halverwege de middag het oosten van het land. Vanavond kunnen er nog wel wat buien vallen, maar vannacht wordt het rustiger.

Storm Ellen

Het blijft de komende week warm voor de tijd van het jaar. Weerplaza verwacht dat het deze week rond de 9 graden Celsius wordt. Ook blijft het hard waaien buiten. Storm Dennis is nog maar net vertrokken, maar misschien komt komend weekend storm Ellen al wel op bezoek. Het zou namelijk opnieuw een onstuimig weekend kunnen worden. Er bestaat een kans op zware windstoten tussen 75 en 100 kilometer per uur.

Bron: KNMI, Weerplaza. Beeld: iStock