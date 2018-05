Vanmiddag opnieuw code geel in deel van het land

De thermometer tikt vandaag op sommige plaatsen in het land 28 graden aan. Genieten dus, al moet een deel van Nederland vanmiddag oppassen.

Hoe fijn deze warme, tropische dagen ook zijn, er zit ook een keerzijde aan: op dit soort hete dagen is de kans op onweer en noodweer groot in Nederland. Zo ook vandaag. Het KNMI waarschuwt dat er in de loop van de middag in het zuiden van het land enkele stevige onweersbuien ontstaan. Plaatselijk gaat dat gepaard met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast. Verder zijn bij de buien zeer lokaal hagelstenen met een doorsnee van twee centimeter en windstoten van zo’n zestig kilometer per uur mogelijk. Dat bij elkaar leidt tot code geel. Het gaat met name om de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Later vanavond verdwijnen de buien gelukkig weer, maar hou dus rekening met flinke buien en onweer. Dat het op een hete dag als vandaag plots kan gaan onweren, is niet uitzonderlijk. Doordat het zo warm is, wordt de lucht steeds vochtiger. Dat in combinatie met de koelere (zee)lucht die in de loop van de dag over het land trekt, zorgt voor botsingen en een ophoping van elektrisch geladen deeltjes, wat leidt tot bliksem en donder, aldus het KNMI.

Verwachting vandaag en morgen: Veel #zon en zeer warm. Ook enkele (onweers)buien,vanmiddag vooral in het zuiden mogelijk stevige #onweersbuien. Morgen opnieuw kans op een #onweersbui. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/6CWjEqG3Zp — KNMI (@KNMI) 27 mei 2018

Bron: KNMI. Beeld: ANP