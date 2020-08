Code geel: in deze delen van het land moet je oppassen voor pittige onweersbuien

Helaas volgens sommigen – een feest voor anderen: zondag wordt voorlopig de laatste warme dag. Deze hete periode wordt afgesloten met een paar pittige onweersbuien die in de loop van de middag en avond over het land trekken. Het KNMI heeft daarom code geel afgekondigd voor het hele land.

Maar vooral het westen en zuidwesten zullen te maken krijgen met flinke onweersbuien.

Overdag is de temperatuur nog hoog met zo’n 29 graden in het midden van het land. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 26 graden in het noordwesten en tot 31 graden in het oosten en zuidoosten.