Code geel: woensdagavond opnieuw zeer extreem weer verwacht

Dinsdag liet het onstuimige weer even op zich wachten, maar ’s avonds was het hele land toch echt in de ban van de harde wind, regen en onweer. Dat weerbeeld lijkt zich woensdagavond in een deel van het land te gaan herhalen.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag komt er onstuimig weer onze kant op. Vooral het zuiden van land moet weer rekening houden met veel regen. Daarbij is er ook weer kans op hagel en onweer. Met dit vooruitzicht heeft het KNMI dan ook opnieuw code geel afgegeven voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Extreem weer

Aan het einde van de avond trekken er opnieuw onweersbuien van het zuiden naar het noorden met veel neerslag en harde wind. Het wordt op de meeste plekken waarschijnlijk niet zo heftig als dinsdagavond, maar het kan lokaal toch zeer extreem worden.

Pinksterweekend

Er is ook goed nieuws: vanaf morgen wordt het weerbeeld een stuk rustiger. De zon gaat zich wat meer laten zien. Het pinksterweekend wordt helaas niet zo zonnig als het afgelopen hemelvaartweekend. Er kunnen wat buien vallen, maar de zon laat zich af en toe wel zien. Zondag lijkt de mooiste dag te worden met zon en temperaturen rond de 20 graden.

Bron: AD.nl.