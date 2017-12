Code geel: het is nog steeds glad op de weg

Het KNMI heeft voor bijna heel Nederland code geel afgegeven. Weggebruikers moeten vanochtend dan ook rekening houden met winterse omstandigheden. Vooral op binnenwegen en fietspaden kan het nog glad zijn.

Er vallen nog een paar winterse buien, en het kan glad zijn door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. De meeste snelwegen zijn goed begaanbaar, maar binnenwegen kunnen dus nog glibberig zijn.

Normale dienstregeling trein

De NS start vanochtend de normale dienstregeling weer op, maar dat betekent niet dat alle treinen meteen volgens schema rijden. Tot diep in de nacht is de NS bezig geweest om reizigers die gisteravond waren gestrand op hun bestemming te krijgen en daardoor staan een aantal treinen nu niet op de plek waar ze zouden moeten staan. Het advies is daarom: check voor vertrek de reisplanner.

Schiphol: weer normaal gevlogen

Luchthaven Schiphol meldt dat er vandaag weer normaal gevlogen kan worden. Alle zes landingsbanen zijn sneeuwvrij gemaakt. Een woordvoerder raadt reizigers aan om de actuele reisinformatie in de gaten te houden en waarschuwt ervoor dat het wel iets drukker kan zijn in de vertrekhallen.

Vanmiddag klaart het op

Het is half tot zwaar bewolkt met enkele (winterse) buien, in de kustprovincies mogelijk met onweer. In de loop van de middag en avond klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. Maxima komen uit rond 3°C en er staat een matige westelijke wind.

Bron: RTL Nieuws, KNMI. Beeld: iStock