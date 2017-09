Lekker het weekend vieren buiten de deur vandaag? Pas dan wel goed op, het KNMI heeft namelijk code geel afgegeven vanwege de dichte mist.

In bovenstaande video landden vliegtuigen op Londen Gatwick vorig jaar in erg dichte mist. Knap!

Het midden, zuiden en oosten van het land kampen deze zondagmorgen met flink dichte mistbanken. Weeronline meldt echter dat men in de Randstad er óók last van kan hebben en dat het zicht op de weg momenteel erg slecht is: op veel plekken is het zicht beperkt tot slechts 150-250 meter.

Utrecht

De mist is het heftigst ten zuidwesten van Utrecht, rond Cabauw: daar is het zicht op dit moment niet meer dan 100 meter. De mist wordt in de loop van de ochtend nog dichter, maar moet aan het einde van de ochtend verdwenen zijn.

Let echter wel op: waarschijnlijk is de situatie morgenochtend precies hetzelfde. Let morgen dus op in de ochtendspits.

Bron: Weeronline/Nu.nl. Beeld: iStock