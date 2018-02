Het is weer zover: KNMI geeft code geel af voor morgen

Oppassen morgen op de weg, want volgens het KNMI wordt het morgen glad door sneeuw. Het instituut geeft daarom code geel af.

Morgenochtend zal het in het westen beginnen met sneeuwen, maar naarmate de sneeuwbuien richting het oosten trekken, zullen ze in hevigheid afnemen, meldt Weerplaza.

De sneeuw verandert op den duur in regen of natte sneeuw en de temperatuur blijft wél boven nul. Toch moeten we de weersomstandigheden niet te licht opvatten. “Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan”, aldus het KNMI.

Ook voor het nadere weekend wordt sneeuw verwacht, waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag.

Bron: De Gelderlander. Beeld: ANP.