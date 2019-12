Code geel op de zondagmorgen: KNMI waarschuwt voor hagel en véél wind

Het KNMI heeft voor zondagmorgen code geel afgegeven. Er trekken flinke buien van het westen naar het oosten van ons land. Maar daar stopt het niet: zondagochtend is er tussen 08.00 en 09.00 uur op het Waddeneiland Vlieland gemiddeld windkracht 9 gemeten. Daarmee heeft het volgens Weerplaza, na een stormloze herfst, voor het eerst deze meteorologische winter officieel gestormd. Eh, hoera?

Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Beaufort. En dat was dus op Vlieland het geval met windstoten tot 100 km/u. En dat was ook de eerste officiële storm sinds 10 augustus. Tijdens deze zomerstorm was er vooral overlast in de kustregio’s, onder andere het dak van het voetbalstadion van AZ stortte toen in.

Advertentie

Verkeershinder

Het verkeer en activiteiten buiten de deur kunnen vooral ’s morgens hinder ondervinden van het weer, waarschuwt het instituut. “Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen.” Toch lijkt de hinder op de wegen tot nu toe mee te vallen.

Het wordt beter

In de loop van de dag neemt de wind geleidelijk in kracht af. De stormkracht zal afnemen, maar de wind blijft nog wel enige tijd stormachtig in de noordelijke kustgebieden. Vanavond zal het alleen aan de zee nog krachtig zijn met windkracht 6. Gelukkig zien we tussendoor de zon, maar helaas in het westen en in het noorden ook af en toe hagel en onweer. En dat wisselvallige weer zal volgens Weerplaza ook nog wel een paar dagen aanhouden.

Op de Wadden stormde het vanochtend enige tijd. Gemiddeld over het afgelopen uur was de windkracht 9 Bft, officieel storm dus! De eerste winterstorm van deze winter is een feit!https://t.co/DvlYbrY2iU pic.twitter.com/Wpy8RVp7QD — Weerplaza.nl (@Weerplaza) December 15, 2019

Onverwachts regen? Geen probleem met deze hippe regenlaarsjes:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock