Code geel: weer stevige onweersbuien in de loop van de middag

Het lijkt ondertussen bij dit prachtige en zonnige weer te horen: flinke onweersbuien. Ook nu waarschuwt het KNMI weer met een code geel.

De code geel geldt niet voor heel het land, maar wél voor onze zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg. In de loop van de middag gaat het daar weer flink hozen.

Volgens het KNMI gaat het zuiden van het land last krijgen van enkele stevige onweersbuien met veel neerslag in korte tijd. Daarnaast is er een kans op hagel en windstoten.

Bron: KNMI. Beeld: iStock.