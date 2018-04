KNMI geeft code geel af: vanavond kans op zware onweersbuien in het oosten

Het oosten en het zuidoosten van het land kan op onweer rekenen vanavond. Felle onweersbuien kunnen gepaard gaan met blikseminslagen, neerslag en zelfs hagel. KNMI heeft daarom code geel afgegeven.

Dat geldt voornamelijk voor Limburg, De Achterhoek en Twente, meldt Weerplaza.

Wisselvalligheid

In een groot deel van het land zal het eerst vandaag tussen de 11 en 15 graden worden met af en toe wat regen en wind. Daarentegen kan het in het uiterste zuidoosten, zoals in Enschede, misschien wel 20 graden worden vanmiddag. Die grens tussen de koele lucht en de warme lucht kan voor fikse onweersbuien zorgen.

17:00 vanavond

De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Vanavond om 17:00 kan de warboel in de oostelijke provincies verwacht worden: de stevige onweersbuien zullen dan het deel van het land overtrekken.

De rest van het land

De rest van het land kan alleen flink wat regen verwachten vanavond en morgen. Dat blijft helaas de komende dagen nog wel aanhouden, maar na woensdag lijkt het vooruitzicht een stuk beter te worden.

Bron: weerplaza.nl. Beeld: iStock