Code geel: eerste storm van 2021 in Nederland is een feit

We zijn inmiddels ruim twee maanden bezig met het prikken van de vaccins. Hugo de Jonge voorspelde zelfs dat in juli iedereen die een vaccin wil, gevaccineerd kan zijn. Dit zijn de bijwerkingen van het coronavaccin die kunnen optreden.

Bijwerkingen zijn een logisch gevolg van vaccinaties. Dat zit namelijk zo: vaccins zetten ons immuunsysteem aan het werk zodat we nieuwe ziekteverwekkers aankunnen. Bij coronavaccins zijn de meest voorkomende bijwerkingen: reacties op de prikplek, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, pijn in de gewrichten, koorts, misselijkheid, koude rillingen en opgezette lymfelieren in de oksel, in de hals of bij het sleutelbeen.

Bijwerking per vaccin

Vaccinexpert Leonoor Wijnans vertelt tegen NOS dat bij de meesten de bijwerkingen mild zijn. Wijnans oordeelt namens Nederland bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) mee over de vaccins. Dit bureau is belast met de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU. “Een minderheid heeft meer last van bijwerkingen en de meeste klachten verdwijnen na één tot drie dagen.” Sommigen kunnen na de vaccinatie vanwege de klachten 24 tot 48 uur niet werken.

Het RIVM laat weten dat de bijwerkingen ook verschillen per vaccin. Zo hebben mensen met een vaccin van BioNTech/Pfizer en Moderna meer last van bijwerkingen na de tweede prik. “Bij AstraZeneca is dat juist na de éérste prik”, aldus vaccinexpert Wijnans. Verder is het zo dat de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin vaker als heftig worden ervaren. Dit vertelt directeur Agnes Kant van Bijwerkingencentrum Lareb tegen de NOS.

In Denemarken is besloten om het vaccineren met het vaccin van AstraZeneca stil te leggen vanwege de mogelijke bijwerkingen. Bij een aantal gevaccineerden werden bloedstolsels vastgesteld. EMA doet momenteel onderzoek naar het vaccin.

Voorzichtig met vergelijken

Er verschijnen momenteel cijfers van mensen die last hebben van bijwerkingen. Zo kwam koorts het vaakst voor in het grootschalige onderzoek van Moderna. 15% van de deelnemers kreeg last van koorts en bij BioNTech/Pfizer was dat 10%. Bij AstraZeneca kreeg 8% koorts, maar 34% voelde zich ‘koortsachtig’ na de eerste prik.

Wijnans benadrukt dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn met vergelijken. “Er zitten verschillen tussen de populaties waarin de verschillende vaccins zijn onderzocht, bijvoorbeeld in leeftijd, gezondheid en risicofactoren. Dat maakt onderling vergelijken nu lastig.”

Het coronavaccin lijkt meer bijwerkingen te hebben dan het griepvaccin of de vaccins tegen meningokokken. Hoe kan dat? “Een mogelijke verklaring daarvoor is dat de coronavaccins een sterkere afweerreactie opwekken”, legt Wijnans uit.

Bron: NOS, AD. Beeld: Getty Images