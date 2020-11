Code geel: maandag zware windstoten in deel van Nederland

Geen slecht idee om vannacht en morgenochtend – als het even kan – zo veel mogelijk binnen te blijven. Het KNMI heeft namelijk code geel afgekondigd voor delen van ons land in verband met zware windstoten.

Vanaf de nacht van zondag op maandag kunnen er in het noordwesten windstoten voorbijrazen van wel 75 kilometer per uur. En aan zee kunnen ze voorkomen tot maar liefst 90 kilometer per uur.

Windstoten nemen weer af

Later op de maandagmiddag zal de harde wind uit zuidwestelijke richting gelukkig weer afnemen. Even doorbijten en goed oppassen dus. Wat dan wel weer lekker is: qua temperatuur is het erg aangenaam. Lokaal kan het maandag wel 20 graden worden.