Oppassen geblazen: KNMI geeft code geel af voor zware windstoten

Windstoten, regen en onweer: het wordt onstuimig weer deze donderdag 12 maart. Het KNMI heeft in sommige provincies zelfs code geel afgekondigd.

Ook al zullen we vandaag af en toe van de zon kunnen genieten, het blijft aanvankelijk wat onstuimig. Er staat namelijk een vrij krachtige tot krachtige westenwind in het binnenland.

Krachtige wind

Het gaat om zware windstoten van 80 kilometer per uur, die uit westelijke richting komen. Voor alle provincies geldt code geel, behalve voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Utrecht. In de kuststrook en in het Waddengebied worden zelfs windstoten tot ongeveer 95 kilometer per uur verwacht. De wind neemt in de loop van de ochtend gelukkig wat in kracht af.

Hagel en onweer

Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar aan het eind van de middag trekken nog wel enkele felle buien vanuit het zuidwesten over het land. Daarbij is de kans op hagel en onweer niet uitgesloten. De middagtemperatuur komt uit op 9 graden Celsius in het noorden tot 11 in het zuiden.

Zacht weekend

In de loop van de avond trekken de meeste buien naar het oosten weg en klaart het grotendeels op. Geheel droog wordt het niet, want het kan donderdagavond nog gaan regenen. De wind neemt geleidelijk af. Vrijdag kan het nog wat gaan regen, maar het weekend verloopt grotendeels droog. Vooral zondag wordt een zachte dag.

Verwachting vandaag en morgen: Vooral in de ochtend kans op zware #windstoten,af en toe #regen. Overdag enkele (hagel)buien. Ook vrijdag buien. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/Kn0bkYwX7h — KNMI (@KNMI) March 12, 2020

Bron: KNMI, Weeronline. Beeld: iStock