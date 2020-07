Code geel: KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de kustgebieden

Wie plannen had om de zondagochtend door te brengen op het strand of in een bos in het westen, kan die beter cancelen: het KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot wel 80 kilometer per uur aan de kust.

Genoeg reden voor het instituut om code geel af te geven voor de kustgebieden en het Wadden- en IJsselmeergebied. In de loop van de dag neemt de wind iets in kracht af en klaart het vanuit het westen op. Dan kan zelfs de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal 21 graden.

Advertentie

Na het weekend klaart het langzaam op. Maandag wordt het al droger en vanaf donderdag loopt het kwik op sommige plekken alweer op tot zomerse temperaturen.

Heb je nog geen goede regenjas? Dan is dít het moment om er eentje te kopen:

Tips van gezinsvlogger Doortje: zó houd je kinderen bezig op een regenachtige dag:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: KNMI. Beeld: Beeld: Pro Shots/Theo van Veenendaal