Het ergste is voorbij: KNMI beëindigt code oranje voor extreme hitte

Heet, heter, heetst: zo kunnen we de afgelopen 7 dagen in Nederland het beste beschrijven. Maar er lijkt een einde te komen aan de aanhoudende hitte. Daarom heeft het KNMI code oranje beëindigd.

Het Nationaal Hitteplan blijft wel van kracht.

Ben jij wel toe aan wat verkoeling? Goed nieuws: er is koeler weer in aantocht. Vanaf vrijdag wordt het dagelijks tussen de 23 en 28 graden. Helaas kan het nog wel even duren totdat het in huis helemaal is afgekoeld. Omdat de temperaturen nog steeds een paar graden hoger liggen dan normaal, kan het nog wel een week duren totdat de ergste warmte het huis uit is.

Record

Woensdag was het de zevende dag op rij waarbij we de 30 graden aantikte. Daarmee brak de hittegolf een bijzonder record. Sinds het begin van de metingen in 1901 is dit nog nooit voorgekomen. In 1975 werd het zes dagen op rij 30 graden of meer, maar zeven dagen op rij is uniek. Volgens weerexperts is de kans groot dat dit met nog een dag wordt verlengd, want ook op donderdag kunnen we de 30 graden volgens de voorspellingen gaan halen.

Onweersbuien

Na de extreme hitte komen grote delen van het land in andere extreme weersomstandigheden terecht. We kunnen donderdag, vrijdag en in het weekend namelijk flinke onweersbuien verwachten. Deze buien worden vooral verwacht in het zuiden, midden en oosten van het land.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock