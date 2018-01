Dit moet dé comeback van 2018 worden: Titanic II

Nee, we hebben het niet over de film… In 2018 moet er daadwerkelijk een replica van de Titanic over de Atlantische Oceaan gaan varen. Zou jij aan boord durven stappen?

Het idee komt van de Australische zakenman en miljardair Clive Palmer. In 2012 maakte hij zijn plannen al bekend en oorspronkelijk was het de bedoeling dat het schip al in 2016 klaar zou zijn. De bouw werd uitgesteld, maar nu staat de tewaterlating van Titanic II gepland voor 2018, 107 jaar na die van het oorspronkelijke schip.

Zelfde trappenhuis

De Titanic II gaat er precies hetzelfde uitzien als de eerste Titanic, die in 1912 zonk na een aanvaring met een ijsberg. Het schip wordt even groot: 269 meter lang. Er komen 840 kamers aan boord en in het interieur zullen bepaalde elementen van de oorspronkelijke boot terugkomen, zoals het bekende trappenhuis en de eetzaal van de eerste klasse.

Maar er zullen ook wat veranderingen worden gemaakt, vooral op gebied van veiligheid en duurzaamheid. Zo zullen er genoeg reddingsboten zijn voor iedereen aan boord. De eerste vaart van Titanic II zal van Southampton naar New York gaan, net zoals bij de eerste Titanic.

Nog een replica

Op dit moment wordt er overigens ook een replica van Titanic gebouwd in China, maar die zal nooit gaan varen. Deze boot zal in 2019 klaar zijn en worden gebruikt als onderdeel van een pretpark.

Bron: CNN. Beeld: Paramount Pictures.