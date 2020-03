Twitteraar levert hilarisch commentaar op hygiëne Nederlandse politici

Hygiëne is altijd belangrijk, maar iedereen is in deze tijden toch net wat alerter als het aankomt op handen wassen en oppervlaktes schoonmaken. Iedereen, behalve Nederlandse politici.

Twitteraar Hillie Molenaar zat ooit op de Huishoudschool en weet dus als geen ander hoe hygiëne werkt. En dat is in ieder geval niet zoals politici het vandaag in de Tweede Kamer aanpakten. Op Twitter deelt ze haar observaties – en die zijn niet mals.

‘Hygiëne moet je snappen’

“Als je eenmaal in mijn ‘mood van kijken’ bent, is er geen houwen meer aan”, schrijft Hillie. Iedere tweet besluit ze met: “Hygiëne moet je snappen en toepassen.” In onderstaande tweets vat ze samen wat er allemaal misgaat.

#coronadebat #tweede kamer. Ik kijk met m’n huishoudschool ogen (opleiding poetsen en boenen) want verder niet interessant. Lessenaar #Wilders afsoppen. #Seegers moet van interruptie microfoon afblijven — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

#Wilders pulkt aan neus. In sportschool moet je ook zelf apparaat schoonmaken. Geef hem emmertje sop om na gebruik lessenaar en microfoon #tweedekamer. — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

#esterouwehand moet van interruptiemicrofoon afblijven en nu aan #wilders spuug lessenaar. Ze raakt hem bijna niet aan dat is goed. Hygiëne moet je snappen en toepassen @tweedekamer (advies van kwetsbare oudere bijna 75 jr) — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

@Seegers van @christenunie Unie opnieuw met handen aan interruptie microfoon. Heeft hij zijn handen wel gewassen na plasje doen? Hygiëne moet je snappen en toepassen — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

@NicovanGog vroeg of ik me niet verveelde zo in sociaal “isolement” maar om eerlijk te zijn ik vermaak me nu even kostelijk met kijken naar de @tweedekamer met “huishoudschool ogen”. Hygiëne moet je snappen en toepassen — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

Ja hoor ook @RobJetten gaat ook in de fout. Is er nu geen enkele man die even om dat emmertje sop durft te vragen? Is dat niet heroïsch of zo? @tweedekamer

Hygiëne moet je snappen en toepassen — hillie (@hiliemolenaar) March 18, 2020

Oh, waren we allemaal maar wat meer zoals Hillie…

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress