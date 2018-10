Dít is volgens de Consumentenbond het beste wasmiddel voor bonte was

Wasmiddel is er zoveel verschillende soorten en maten dat we soms niet meer weten welke soort we moeten kopen. Koop je vaak wat in de aanbieding is? De Consumentenbond heeft weer wasmiddel getest en de grote winnaar gekozen.

Het wasmiddel voor bonte was van Lidl is door de Consumentenbond als Beste Koop uit de test voor bontwasmiddelen gekomen. Formil Ultra Plus Color in poedervorm eindigde als tweede van in totaal 32 geteste bontwasmiddelen. Omdat het wasmiddel per tien wasbeurten slechts éénderde van de prijs van de winnaar kost, is deze uitgeroepen tot Beste Koop. Voor een pak wasmiddel voor 30 wasbeurten betaal je slechts €3,49. Ariel Kleur & Stijl was de grote winnaar, maar is dus een stuk duurder. Voor een fles voor 18 wasbeurten betaal je zo’n €6,99. Wel scoort Ariel hoger op kleurbehoud, maar daartegenover laat Formil volgens de Consumentenbond veel minder resten achter.

900 wasjes

De Consumentenbond pakt zijn testen serieus aan. Zo werden er voor deze test 32 verschillende wasmiddelen (vloeibaar, poeders en capsules) voor bonte was getest. Met deze wasmiddelen werden eerst meer dan 300 wasjes gedraaid op zowel veertig als dertig graden om te onderzoeken of vlekken verwijderd werden. Vervolgens werden er nog eens 600 wasjes gedraaid om het kleurbehoud te beoordelen. Na 900 wasjes mag de winnaar zich dus terecht de beste noemen.

