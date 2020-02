Consumentenbond waarschuwt: pas op met bestellen bij goedkope webshops

We bestellen tegenwoordig steeds vaker bij webwinkels buiten Europa. De producten zijn daar namelijk een stuk goedkoper. Maar nu waarschuwt de Consumentenbond dat deze producten heel onveilig zijn.

Maar liefst tweederde van de producten die deze webshops verkopen, hadden hier namelijk niet in de winkels mogen liggen.

Onveilig

Om dit te testen hebben onderzoekers 250 spullen besteld bij webshops zoals AliExpress, Wish, Amazon, Light in de Box en Ebay. De spullen variëren van kinderproducten, cosmetica en sieraden tot elektronica en tandenbleekmiddelen. Maar liefst 165 van de 250 spullen bleken onveilig te zijn.

Brand

Veel producten zitten boordevol schadelijke stoffen en kunnen je vergiftigen. Dit kan oplopen tot maar liefst 200 keer de toegestane hoeveelheid in Europa. Bij cosmetica ontbreekt cruciale informatie over de samenstelling en ook driekwart van de powerbanks, usb-laders en reisadapters kwam niet door de veiligheidstest. Ze kunnen oververhit raken, smelten, in brand vliegen of een schok geven. Ook kun je beter geen kerstverlichting via deze goedkope webshops kopen, want maar liefst 9 van de 10 lampjes zijn gevaarlijk. En een aantal rookmelders bleek niet af te gaan bij brand en geen van de CO2-melders waarschuwde voor te hoge concentraties koolmonoxide.

Enorme risico’s

“Ik schrik echt van de resultaten”, zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. “Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s.” Volgens Molenaar moet er dan ook echt iets gebeuren op het gebied van bewustwording.

Niks bestellen

De Europese Unie werkt aan regels die de rechten van consumenten beter moeten beschermen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft onlangs een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad, waar de Consumentenbond ook in zit, om advies heeft gevraagd om dit probleem aan te pakken. Samen zullen ze proberen met een oplossing te komen. Intussen adviseert de Consumentenbond om geen kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed of apparaten die op stroom werken te kopen via een platform buiten de EU.

Zó herken je een malafide webshop:

Bron: AD. Beeld: iStock