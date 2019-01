Waarom je beter niet je contactlenzen weg kunt spoelen na gebruik

Voor mensen die slechte ogen hebben en geen bril willen dragen, zijn contactlenzen de perfecte oplossing. Maar wat veel lenzendragers niet weten, is dat je ze na gebruik niet weg moet spoelen in de wasbak of de wc.

Uit Brits onderzoek blijkt dat 20% van de lenzendragers zijn of haar lenzen wegspoelt in de wc of wasbak. De anderen gooien lenzen gewoon in de prullenbak. Maar wat veel mensen niet weten, is dat deze plastic lenzen niet heel goed zijn voor het milieu. In Engeland is er daarom een recycleprogramma opgezet voor contactlenzen.

Advertentie

Stukjes plastic

Maar waarom is het dan niet zo verstandig om contactlenzen weg te spoelen? Volgens een onderzoek van de Arizona State University is het zo dat er kleine stukjes plastic in het water terecht kunnen komen wanneer je lenzen wegspoelt. Wanneer deze stukjes plastic dan in de natuur terechtkomen, kan dit gevolgen hebben voor de dieren en het milieu. En met 14 miljard lenzen die elk jaar alleen al in Amerika weggegooid worden, heeft dat best een impact op het milieu. Wat je dus het beste kunt doen tot de tijd dat wij ook onze lenzen kunnen recyclen: overstappen naar lenzen die je langer kunt dragen óf toch kiezen voor een bril.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock